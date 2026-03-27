Запись в первые классы началась в Петрозаводске

27 марта в столице Карелии стартовал прием заявлений в первые классы школ. В Петрозаводске в этом году в школу впервые пойдут около 3 000 детей. Для них откроют 119 первых классов.

В Ломоносовскую гимназию на новый учебный год набирают традиционно три первых класса. Общее количество учеников 75. Раньше в гимназию тоже набирали три класса, но по 30 человек. Число учеников сократили.

«Накануне мы на портале Госуслуг создали в специальной вкладке черновик заявления. В 9:00 сегодня автоматически отправилось в школу. И нам нужно было только принести в удобное время оригиналы документов, подтверждающие льготу. Никаких очередей, списков, дежурств ночью у школы, как было с младшими детьми. Все очень спокойно и доброжелательно»,

- рассказал редакции родитель будущей первоклассницы.

Запись в первые классы пройдет в две волны. После основного этапа пройдет дополнительный на свободные места в учебных заведениях.

Напомним, 26 марта запись в первые классы стартовала в Суоярвском округе.