Айтишник пропал во время пробежки в российском городе

39-летний житель Санкт-Петербурга, работавший в сфере информационных технологий, пропал, выйдя на пробежку, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, о судьбе пропавшего мужчины больше недели о ничего не известно, последний раз он выходил на связь 18 марта.

Близкие считают, что его могли похитить или он вынужден скрываться. Сообщается, что дверь в квартире IT-специалиста оказалась открыта, а на видном месте остались иностранная валюта и ключи.

Мужчина жил один, снимал жильё в Петербурге, хотя родом из Москвы. По словам работодателя, перед исчезновением он две недели находился на больничном, вышел на работу всего на один день и ушёл пораньше, сославшись на плохое самочувствие. На следующий день он перестал выходить на связь.