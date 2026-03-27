27 марта 2026, 12:15
Мужчина с ребенком кричали о помощи на острове в Карелии
Житель Сортавальского округа сообщил о криках спасателям, те попросили помочь другого местного жителя
фото freepik
В Карелии спасли людей с острова в Сортавальском округе. ЧП произошло вечером 26 марта у СНТ «Нива». О произошедшем рассказал в соцсети глава округа Сергей Крупин.
У мужчины с ребенком убежала собака. Хозяева бросились за ней и по льду добрались до острова. Но вот вернуться на большую землю они уже не смогли – было слишком опасно. Несовершеннолетний и взрослый стали кричать, их крики услышал местный житель и позвонил в службу спасения.
Спасатели вызов приняли и позвонили местному жителю, который сразу же выехал на судне на воздушной подушке к острову и спас людей.
Крупин поблагодарил всех, кто участвовал в спасении людей, а также напомнил о запрете выхода на лед с 13 марта.