Умерла россиянка, впавшая в кому после удаления зуба мудрости

Российская туристка, впавшая в кому в Таиланде после удаления зуба мудрости, умерла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сестру женщины.

Наша соотечественница впала в кому около трех недель назад после удаления зуба мудрости. Это случилось во время ее отдыха в Таиланде. Из Паттайи женщину транспортировали в одну из российских больниц, но спасти ее не удалось. Она так и не пришла в сознание.

