Уроженец Карелии расправился с молодым мужчиной в Ленобласти

С молодым мужчиной жестоко расправились на берегу озера в Ленинградской области. На теле убитого насчитали семь ножевых ран. Обвиняют в убийстве 25-летнего россиянина уроженца Карелии. Также ему предъявлено обвинение в покушении на убийство еще одного человека.

В СК по Ленобласти сообщили, что в ночь на 31 июля 2025 года на берегу Колтушского озера у пьяного 39-летнего уроженца Карелии возник конфликт с молодым мужчиной, он изрезал его ножом. Нападавший бросился в лес, за ним побежал очевидец кровавого преступления.

Мужчина попытался избавиться и от него и дважды ударил преследователя ножом. Он думал, что тот скончался, и скрылся. Однако второй потерпевший остался жив, ему оперативно оказали медицинскую помощь. Нападавшего схватили по горячим следам и арестовали. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.