Подросток пробрался в школу и убил ребенка в российском регионе

В Тыве подросток убил знакомого на новогодней елке и отправился в колонию. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По данным источника, в декабре 2025 года на территорию школы в селе Кызыл-Машалык пробрался 17-летний бывший ученик. Он был вооружен ножом и ударил им школьника, с которым хотел разобраться. Потерпевший умер на месте.

Нападавшему был вынесен приговор. Он отправится в колонию на шесть лет.

