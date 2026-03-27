Пьяный водитель сбил собаку в Карелии

В Кеми завершено расследование дела в отношении 39-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным источника, 31 декабря 2025 года мужчина сел за руль снегохода и решил прокатиться по городу. По пути он увидел собаку и сбил ее. Владельцы животного пытались добиться вразумительных объяснений от мужчины, но не дождались их, поскольку тот был мертвецки пьян.

На место прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали огромное превышение допустимой дозы алкоголя у водителя. Отмечается, что ранее фигурант уже отказывался от медосвидетельствования. Его судьбу теперь решит суд.

