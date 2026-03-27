Мелкий хищник вмешался в работу карельских ученых

Ученые ПетрГУ вели учет и мониторинг мелких млекопитающих в окрестностях биологического стационара в селе Гомсельга. В лесу они расставили по 25 ловушек типа Геро. Исследователи проверяли ловушки и фиксировали результаты.

Неожиданным стал визит мелкого хищника. Когда исследователи приехали собирать ловушки на одной из линий, то заметили следы куницы. Хищница разорила практически половину всех ловушек и утащила ловушки вместе со зверьками. Ученые запечатлели отчетливые следы куницы на снегу.

В пресс-службе вуза рассказали, что за время зимнего учетов было отловлено более десятка мелких животных, большинство из них - бурозубки и рыжие полевки. Зверьков передали в лабораторию паразитологии животных и растений Института биологии КарНЦ РАН. Специалисты проведут видовую и половую идентификацию, исследуют их на наличие паразитов.

Исследования позволяют отслеживать динамику численности популяций, оценивать состояние экосистем.