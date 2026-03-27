Синоптики дали благоприятный прогноз на 28 марта в Карелии

В субботу, 28 марта, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью 0–2°С, днём +9–11°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью 0–5°С, на юге местами до +3°С, днём +4–9°С, на юге местами до +12°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью 0°С, днем +8°С.

В Кеми ночью 0°С, днем +7°С.

В Кондопоге ночью 0°С, днем +11°С.

В Медвежьегорске ночью 0°С, днем +9°С.

В Олонце ночью 0°С, днем +9°С.

В Пудоже ночью -2°С, днем +10°С.

В Сегеже ночью 0°С, днем +9°С.

В Сортавале ночью -2°С, днем +8°С.

В Суоярви ночью 0°С, днем +11°С.