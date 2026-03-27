27 марта 2026, 15:21
Проведение новой волны мобилизации в России оценили
Дмитрий Медведев счел ненужной новую мобилизацию в стране
Фото: «Петрозаводск говорит»
На данный момент новая волна мобилизации в России не требуется. Об этом рассказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.
«В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Медведев рассказал, что с начала года контракт с министерством обороны подписали 80 тысяч человек. «Плюс к этой цифре еще и добровольцы», - подчеркнул он.
Ранее сообщалось о том, что на СВО погиб наш земляк Василий Гуринович.