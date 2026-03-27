Проведение новой волны мобилизации в России оценили

На данный момент новая волна мобилизации в России не требуется. Об этом рассказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

«В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Медведев рассказал, что с начала года контракт с министерством обороны подписали 80 тысяч человек. «Плюс к этой цифре еще и добровольцы», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что на СВО погиб наш земляк Василий Гуринович.