Склоны Мончегорска покорились юному карельскому спортсмену

В дисциплине супер-комбинация (возрастная группа 14–15 лет) карельский спортсмен Тимур Сапархалиев занял первое место на первенстве Северо-Западного федерального округа по горнолыжному спорту, сообщили в VK-паблике федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карелии.

Это уже не первая победа лидера команды на этих соревнованиях, которые проходят в Мончегорске Мурманской области и собрали почти 100 спортсменов. Тимур второй раз за этот турнир выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Среди девушек в этой же дисциплине Юлия Белонучкина показала 6-й результат.

Разочарованием завершились эти старты для двух спортсменов: Владимир Чабдаров не смог завершить выступление, а Дмитрий Лосев не финишировал.

В дисциплине «Слалом-гигант (12–13 лет)» Никита Гусев — 6-е место, Вероника Тихомирова — 14-е место, Глеб Храпенков — 16-е место, Илий Калашник — 20-е место и Диана Соусова — 23-е место. Соревнования продолжаются.