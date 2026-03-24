Карельские ориентировщики взяли медали на юге

Спортсмены из Карелии успешно выступили на заключительном этапе всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Черное море». Турнир прошел в Геленджике, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Так, воспитанница спортивной школы №2 Петрозаводска Анастасия Глазунова завоевала золото в категории Ж16. Она сумела опередить 137 участниц. Отец Анастасии Денис Глазунов стал вторым в категории М35.

Всего по итогам соревнований «Черное море» у воспитанников спортивной школы №2 два золото и одно серебро.

