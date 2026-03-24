24 марта 2026, 15:13
Очень теплая погода придет в Петрозаводск
До +15 градусов ожидается в столице республики к 26 марта
Фото: freepik
В республику на этой неделе придет очень теплая погода. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».
По данным источника, теплый воздух в республику принесет циклон «Ливия». В дневное время 26 марта воздух прогреется до +9+14 градусов, на юге Карелии - до +15 градусов. В Петрозаводске ожидается до +13+15 градусов.
