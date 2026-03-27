Финляндия усилила контроль госграницы после атак БПЛА на Ленобласть

Силы обороны Финляндии усилили патрулирование границ страны из-за атак украинских беспилотников по российским территориям в восточной части Финского залива, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Решение усилить контроль было принято после залета украинских дронов в Эстонию и Латвию 25 марта во время массированной атаки БПЛА на Ленинградскую область.

Вооружённые силы Финляндии отмечают, что располагают оперативной информацией о «боевой активности» у границ страны и обладают возможностью противодействовать беспилотникам, которые «преднамеренно или непреднамеренно вторгаются в воздушное пространство Финляндии».

Ранее сообщалось об атаке украинских дронов на Вологодскую и Ленинградскую области.