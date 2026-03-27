Юные друзья пограничников вышли на уборку мемориала в Карелии

Ученики 5-7-х классов школы №1 имени Я.В. Ругоева, участники движения «Юные друзья пограничников» из Костомукши, навели порядок у мемориала пограничникам, сообщили в паблике образовательного учреждения.

Ребята очистили территорию от прошлогодней листвы, вытерли пыль с памятника, подмели подход к монументу, убрали мусор.

«Этим добрым делом мы отдаём дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мы обязаны помнить о нашем прошлом, благодаря которому стало возможным настоящее!»,

– говорится в сообщении.

Ранее Национальный музей Карелии предложил местным жителям поделиться семейными реликвиями, воспоминаниями и памятными вещами, связанными с периодом Великой Отечественной войны 1941–1944 гг.