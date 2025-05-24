Ученый из Карелии может определить историю лесных пожаров до 12 века

Молодой ученый из Карелии может по спилу дерева сказать, когда происходили пожары. Определить сезон Фома Возьмитель может вплоть до 12 века. Исследователь истории лесных пожаров получил стипендию президента России.

Младший научный сотрудник Института леса КарНЦ РАН занимается реконструкцией истории лесных пожаров с помощью дендрохронологических методов. Даты могут уходить в далекое прошлое вплоть до 12 века. Основой служат пожарные шрамы – следы, которые остаются в годичных кольцах деревьев после воздействия огня. Пострадавшее дерево навсегда сохраняет этот отпечаток.

В институте отмечают, что для изучения подходят не все деревья. В бореальных лесах России это хвойные породы с толстой корой, устойчивые к огню, например, сосна и лиственница.

В лаборатории Института леса хранится образец сосны возрастом около 500 лет, дерево перенесло 18 пожаров. Мертвая древесина в относительно сухих сосновых лесах может сохраняться столетиями.

Ученые могут определить количество пожаров, установить точные годы, в большинстве случаев сезон возникновения, рассчитать частоту и площадь, выделить периоды с разной степенью пожарной активности. Данные важны для понимания того, как формировались лесные экосистемы на разных территориях, какое влияние на пожарную активность оказывают человеческая деятельность и изменение климата. По словам ученых, не только фиксируются факты, но проводится анализ динамики пожарной активности вместе с изучением температурных аномалий и периодов засухи.

«В северных широтах зафиксирован рост пожарной активности в период Малого ледникового периода, длившегося приблизительно с XIV до середины XIX века, с наибольшим похолоданием в XVI–XVIII веках. Несмотря на низкие температуры, это был довольно засушливый период, что и отразилось в увеличении числа пожаров», - поделился наблюдениями ученый. © «Петрозаводск говорит»