Убил по небрежности. Приговор вынесен, вопросы остались

Текст, фото: Антонина Кябелева

3 сентября судья Петрозаводского городского суда Степан Сергеев вынес приговор бывшему главному инженеру Карельского предприятия магистральных сетей (КПЭМС) ПАО «ФСК-Россети» Роману Алексееву. Он обвинялся в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). События, произошедшие на крыльце петрозаводского ресторана «Северный» 22 декабря 2023 года, стоили жизни Юрию Березкину, который был коллегой Алексеева.

Сама история, приведшая Романа Алексеева на скамью подсудимых, банальна. О ней можно рассказать в двух словах. Но то, как проводилось расследование, о чем поведали эксперты и свидетели, как шел судебный процесс, дает немало поводов для невеселых размышлений.

22 декабря 2023 года Алексеев в компании с Березкиным и еще одним коллегой — Алексеем Власовым - отмечали профессиональный праздник День энергетика. Поужинав в ресторане «Карельская горница», мужчины решили продолжить в ресторане «Северный». Естественно, все выпивали. Власов утверждал, что никаких ссор между коллегами не было.

Роман Алексеев стал приставать к гостям ресторана и администратор попросила увести разгулявшегося приятеля. Под контролем охранника Алексеев и Березкин вышли на крыльцо ресторана. Власов в это время убеждал администратора, что конфликт исчерпан. Он увидел, что Алексеев направляет к нему, за ним следует Березкин. Неожиданно Алексеев обернулся и нанес Березкину удар в лицо. Юрий Березкин упал навзничь и больше в сознание не приходил. Была вызвана скорая помощь, которая увезла пострадавшего в больницу. Спустя пять месяцев он скончался.

На крыльце ресторана находилось немало посетителей «Северного», которые стали очевидцами произошедшего. Удар зафиксировала и камера видеонаблюдения. Роман Алексеев не отрицал своей вины. Казалось бы, все очевидно.

Странности начались еще во время следствия. В полиции преступление квалифицировали по более тяжкой статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), наказание по которой предполагает лишение свободы до 8 лет. Дело передали в карельский Следком. Была проведена комиссионная экспертиза, согласно которой у Березкина из-за удара о крыльцо возникли тяжелые повреждения головного мозга, что и привело к смерти. Другими словами, «виновато» крыльцо. Эксперты установили, что помимо затылочной травмы погибшему был нанесен тяжкий вред из-за вдавленного перелома костей свода лобной части черепа. Согласно выводам карельских экспертов, ни от падения на крыльцо, ни от удара кулаком по лицу подобной травмы образоваться не могло.

На основании экспертизы в карельском Следкоме преступление переквалифицировали на менее тяжкую статью 109 УК РФ, по которой, как правило, назначают условное наказание.

В суде была допрошена врач судебно-медицинской экспертизы Кристина Максимкова, которая утверждала, что от удара кулаком в лицо перелома костей лобной части черепа возникнуть не могло. Известно, что Алексеев занимался боксом. Максимкова уверяла, что даже поставленный удар боксера к подобной травме привести не может. По ее словам, и от падения на бетонное крыльцо такой перелом не мог возникнуть.

Естественно, в ходе судебного расследования не раз возникал вопрос, как появилась эта травма? Многочисленные свидетели происшествия в один голос утверждали, что видели только один удар кулаком в лицо, после которого Березкин потерял сознание и упал. Лежавшего на крыльце мужчину больше не били, на него не наступали, при транспортировке в больницу не роняли, а при осмотре сразу же обнаружили два не связанных друг с другом перелома, расположенных в разных местах. Другими словами, после падения к нему относились крайне бережно, и он постоянно был в поле зрения многочисленных свидетелей. Одновременно один из свидетелей утверждал, что видел, как спустя какое-то время после падения у пострадавшего появилась шишка в лобной части размером с грецкий орех.

Но выводы экспертов имели решающее значения для переквалификации преступления на менее тяжкую статью. Именно перелом костей лобной части был определен как тяжкий вред здоровью. Эксперты настаивали, что он не мог возникнуть ни от падения, ни от удара кулаком в лицо. В общем, какая-то мистика. Удар был один, а переломов два, причем не связанных друг с другом. Сергей Степанов тоже обратил внимание на это странное обстоятельство, но Максимкова ответила, мол, пусть следствие разбирается.

Еще на стадии расследования в карельском Следкоме отдельно выделили дело по ч.1 ст. 111 УК РФ и направили в полицию, чтобы там установили, кто виновен в нанесенной Березкину травме лобной части черепа. Естественно, из полиции пришел отказной материал.

Прояснить ситуацию могла бы повторная экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге. Но Степанов отказал в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы, заявленного адвокатом Юрием Петровским, представляющим интересы Светланы Березкиной, супруги погибшего.

В ходе прений сторон прокурор Константин Красников несколько раз отмечал то обстоятельство, что допрошенные свидетели видели только один удар, а после падения к Березкину никто не подходил и никаких ударов не наносил. По его словам, сторона обвинения лишена возможности требовать наказание в виде реального лишения свободы.

Он посчитал вину Алексеева полностью доказанной и предложил суду назначить подсудимому наказание в виде ограничение свободы сроком на 1 год 11 месяцев.

Прокурор предложил следующие ограничения: не покидать с 22 часов до 7 утра место проживания, не посещать места реализации алкогольной продукции, не покидать Петрозаводск без соответствующего разрешения и два раза в месяц отмечаться в учреждении по надзору за осужденными. Красников также поддержал гражданский иск Березкиной к Алексееву в сумме 2 миллионов рублей. Дело в том, что семья при жизни Юрия Березкина взяла два ипотечных кредита, и теперь зарплата супруги погибшего энергетика почти полностью уходит на погашение кредитных обязательств. Роман Алексеев уже выплатил Березкиной в качестве возмещения имущественного вреда 450 тысяч рублей на покрытие расходов, связанных с лечением бывшего коллеги, похоронами и обустройством могилы.

Светлана Березкина не скрывала, что считает наказание в виде ограничения свободы слишком мягким.

Юрий Петровский уверен, что смерть Березкина находится в прямой связи с нанесенным ему ударом, и погибший сразу же потерял сознание:

«Удар был нанесен абсолютно беспричинно своему коллеге».

Дмитрий Маслов, адвокат подсудимого, просил суд снизить сумму компенсации морального вреда, заявленного в гражданском иске, «до разумных пределов».

«Преступление, в котором обвиняется мой подзащитный, совершено им по небрежности»,

- сказал Маслов.

Он также просил суд смягчить наказание, на котором настаивал прокурор.

Степана Сергеева доводы стороны защиты, видимо, убедили. Роман Алексеев был признан виновным в причинение смерти по неосторожности, ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 9 месяцев. Из ограничений остался запрет выезжать за пределы Петрозаводска без получения соответствующего разрешения и обязанность два раза в месяц отмечаться в специализированном учреждении. Сумма гражданского иска была снижена вдвое.

Наблюдая за процессом над Алексеевым, невольно сравниваешь его с тем, как расследовалось уголовное дело против охранника ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова. И в первом, и во втором процессе серьезные вопросы возникли к качеству проведения экспертизы.

Скажем прямо, Роман Алексеев, который виновен в смерти человека, отделался легким испугом. Главную роль в переквалификации преступления на менее тяжкую статью сыграла экспертиза, которая так и не ответила на вопрос, откуда у умершего Березкина возникла серьезная травма лобной части черепа.

В деле Руслана Гусейнова ситуация прямо противоположная. Выводы экспертов помогли следствию выдвинуть обвинение против Гусейнова. Выступавшие в суде врачи, лечившие подполковника полиции Борика, которого пыталась утихомирить охрана ресторана, опровергли указанный в заключении эксперта диагноз. Врачи утверждают, что у Борика был спиральный перелом, который мог возникнуть при неудачном падении пьяного человека. В заключении экспертов сказано, что у Борика был поперечный перелом ноги, который случается от прямого сильного удара. Гусейнова как раз и обвиняют в том, что он нанес удар по ноге лежащего на полу подполковника, хотя пока никто, кроме самого Борика, эту версию не подтверждает.

Алексеев, который виновен в смерти человека, получил мягкое наказание в виде ограничения свободы. Из-за травмы ноги, которую получил нетрезвый Борик, использующий мат для связки слов, Гусейнову грозит до 8 лет лишения свободы. Как говорится, комментарии излишни.