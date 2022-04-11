Это не Европа. Жители Карелии недоумевают: за что их лишили газа?

Текст и фото: Алина Гапеева

Для многих жителей Пряжинского района наличие заполненного газового баллона в квартире является показателем благополучия и комфорта. Выражение «раздобыть газ» прочно вошло в обиход сельских жителей. За кажущейся простотой этого выражения кроется глубинный смысл.

Централизованное снабжение

С закрытием газового участка в поселке Пряжа стали происходить изменения в газоснабжении населенных пунктов Пряжинского района. Доставкой газовых баллонов теперь занимается АО «Карелгаз». Обслуживание клиентов изменилось, и далеко не в лучшую сторону.

О природном газе большинство жителей сел и деревень знают только понаслышке. Большинство покупают сжиженный газ в баллонах. Стоимость баллона «под ключ» в конце 2021 года составляла 1287 рублей. Но ценник постоянно растет.

В начале февраля жительница села Ведлозеро опубликовала пост «ВКонтакте». Женщина рассказывает, что ей с середины декабря не могут завезти баллон с газом, потому что машина не может проехать по дороге к дому: якобы автомобиль застревает в сугробах.

— Наша хуторная дорога от центра села в последние годы чистится хорошо,— утверждает Наталья А. — Но недавно раздался звонок диспетчера «Карелгаза», который предложил мне выйти на дорогу с пустым баллоном на санках навстречу машине.

"Водитель, видимо, посчитал: то, на что не способна машина мощностью около ста лошадиных сил, по силам только карельской женщине. В действительности было бы смешно, если б не было так грустно".

«Не стыдно ли газовщикам за такие услуги для жителей Карелии?» — призывает к совести ведлозерчанка руководство газоснабжающей организации.

Великий поход на почту

Если вдруг закончился газ, и в газовой конфорке погас огонь — ситуация складывается, мягко говоря, неприятная. Чтобы вновь приготовить пищу и подогреть чаек на газовой плите, надо пройти немало мытарств.

Начнем с того, что необходимо оформить услугу доставки газа. Это можно сделать самостоятельно через интернет или на почте. Дома у деревенских бабушек интернет, как правило, не водится, надо оформлять заявку через почту. Но вот беда: даже в таком большом селе, как Крошнозеро, или в Соддере почтовые отделения работают лишь один раз в неделю. У потребителей газа не всегда хватает терпения дождаться почтовиков. Самые отчаянные местные жители отправляются за квитанцией в дальнюю экспедицию. Например, как это сделал житель Новых Песков Владимир Немешаев. Не дождавшись почтовой машины, он отправился прямиком в город, минуя почтовое отделение в поселке Эссойла, потому что на почте поселкового центра подчас бывают длинные очереди, и зависает интернет. Пенсионер вернулся из карельской столицы с заветным документом в кармане. Ему останется только по приезде домой оставить заявку в службе «Единого окна».

Кстати сказать, потребители газовых услуг отмечают, что проще, наверное, дозвониться в Кремль, чем в «Карелгаз». После нескольких попыток набора номера в телефонной трубке раздается долгожданный голос диспетчера. Ура! Принятую заявку можно смело считать точкой отсчета. Потребители газа, так сказать, уже на низком старте.

Именно с этого времени люди начинают активно готовиться к встрече голубого топлива – чистить от снега тропинки, обеспечивая доступ к газовым ящикам. Иногда ожидание затягивается в общей сложности на два месяца. Такая ситуация случилась у крошнозерцев. Телефонистка регулярно предупреждала народ, что доставка газа очередной раз отменяется. Сначала было заказов маловато (не гнать же полупустую машину из города), потом не оказалось водителя… Крошнозерцы очередную проволочку восприняли с долей иронии: «Не понос, так золотуха».

Чудеса, да и только

Обслуживание газового оборудования – это отдельный случай в работе организации «Карелгаз». Почти мистическая история приключилась в Крошнозере.

Техобслуживание и проверка газового оборудования в обязательном порядке должны производиться минимум раз в год. При этом, если не давать согласие на осмотр и не допускать газовщиков до варочной панели, то можно остаться без газа.

Крошнозерка Нина А. подошла к обязательному требованию со всей ответственностью. Надо — значит, надо: вызвала газовщика для осмотра газового оборудования.

В назначенный день в дверях квартиры пенсионерки появилась фигура слесаря. С первой минуты визита было заметно, что он очень торопится. Мужчина объяснил свою спешку тем, что он обслуживает сразу два района — Пряжинский и Прионежский. Работы много – хоть разорвись.

— Он достал какой-то небольшой прибор и сделал им несколько магических движений около трубопровода, конфорок и объявил, что утечки газа не обнаружено. Оставил на столе квитанцию об оплате за ТО (около 600 рублей) и был таков, — вспоминает женщина.

"Как ему удалось определить работоспособность газовой горелки при пустом газовом баллоне – прямо диву даешься! Не иначе мастер использовал последние достижения в области нанотехнологий".

Жители Колатсельги не рассчитывают на услуги «Карелгаза» и газификацией занимаются самостоятельно. Люди заправляют баллоны голубым топливом на заправочной станции в Матросах или Петрозаводске и привозят к месту проживания на собственных машинах. Но все же где-то в глубине души надеются, что организация по доставке газа возьмет их под свое крыло.

Я решила узнать, когда же это произойдет, и даже дозвонилась до «Карелгаза», но мне по телефону никто ответа давать не захотел, попросили официальный запрос. Тут подоспела информация пресс-службы правительства на официальном сайте: оказывается, у «Карелгаза» все хорошо, он работает в штатном режиме. Просроченных неисполненных заявок на баллоны, оказывается, нет! Я думаю, через месяц, который понадобится на ответ на мой «официальный запрос», картина не изменится. Причины, чтобы не довезти газ до потребителей, всегда найдутся: плохие дороги, сломанные машины, большие расстояния… Может, пора что-то в самом «Карелгазе» поменять?