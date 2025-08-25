25 августа 2025, 16:31
Легковой автомобиль влетел в фургон в Петрозаводске
Дорожная авария на улице Калинина попала в объектив камеры наблюдения
Фото, видео CityLink
Сегодня в 15:10 в Петрозаводске на пересечении улицы Калинина и проспекта Александра Невского произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как фургон при выполнении левого поворота не пропустил легковой автомобиль, который ехал прямо. Столкновения избежать не удалось.
В результате аварии транспортные средства получили серьезные повреждения. Есть ли пострадавшие люди, пока не известно.
