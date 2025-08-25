Легковой автомобиль влетел в фургон в Петрозаводске

Сегодня в 15:10 в Петрозаводске на пересечении улицы Калинина и проспекта Александра Невского произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как фургон при выполнении левого поворота не пропустил легковой автомобиль, который ехал прямо. Столкновения избежать не удалось.

В результате аварии транспортные средства получили серьезные повреждения. Есть ли пострадавшие люди, пока не известно.

