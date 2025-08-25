Автомобиль с женщиной рухнул с моста в Карелии

Сегодня в 13 часов на пульт дежурного поступил сигнал о ДТП в Пряжинском районе. Там с моста упал автомобиль, сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

Инцидент случился на дороге от трассы Петрозаводск-Суоярви в сторону Сяргелахты. С мостика рухнул вниз легковой автомобиль, в котором находилась женщина. Спасатели помогли пострадавшей, ликвидировали последствия аварии.

От госпитализации женщина отказалась. Причины случившегося устанавливаются.

Напомним, сегодня рано утром еще один автомобиль перевернулся в Суоярвском округе.