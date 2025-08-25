25 августа 2025, 16:08
Заметные дожди пройдут во вторник в Карелии
До 17 градусов прогреется воздух в республике 26 августа
Фото: «Петрозаводск говорит»
Завтра, 26 августа, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +7,+9°С, днем +12,+14°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем на большей части умеренный дождь, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +5,+10°С, днем +12,+17°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +8+11, пасмурно, дождь.
В Сегеже +9+13, пасмурно, дождь.
В Сортавале до +16, малооблачно, дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.