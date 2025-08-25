Заметные дожди пройдут во вторник в Карелии

Завтра, 26 августа, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +7,+9°С, днем +12,+14°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем на большей части умеренный дождь, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +5,+10°С, днем +12,+17°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +8+11, пасмурно, дождь.

В Сегеже +9+13, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +16, малооблачно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.