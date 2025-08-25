Полиция раскрыла продажу нелегального табака

В Вологде в магазине хранили и продавали свыше одной тысячи пачек немаркированной табачной продукции. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Из оборта изъяли товары, общая сумма которых превышала 160 тысяч рублей. Владельцев магазина могут привлечь к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ - приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере.

