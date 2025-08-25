Канистру водки украли у жителя Карелии

В полицию Муезерского района обратился житель одного из сел. Мужчина рассказал, что кто-то забрался к нему в дом, сорвав навесной замок, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Из дома заявителя пропала пятилитровая канистра с водкой. Он оценил ущерб в 4300 рублей.

Под подозрение попал односельчанин потерпевшего. Он целенаправленно влез в дом за алкоголем. Украденный напиток до задержания он успел продегустировать.

В отношении 40-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. Ведется следствие.

