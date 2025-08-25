25 августа 2025, 15:46
Жилой дом сгорел ночью в Карелии

Страшный пожар случился в Муезерском районе
Пожар в селе Реболы
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН

Сегодня в час ночи на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в двухквартирном жилом доме в селе Реболы в Муезерском районе. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

На место выдвинулись две единицы техники и семеро спасателей. Полная ликвидация возгорания случилась лишь в пятом часу утра. В результате инцидента здание было полностью уничтожено.

В огненном ЧП никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается.

Наномним, вечером в воскресенье в Кеми также случился пожар. Там загорелась хозяйственная постройка.

