25 августа 2025, 15:46
Жилой дом сгорел ночью в Карелии
Страшный пожар случился в Муезерском районе
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Сегодня в час ночи на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в двухквартирном жилом доме в селе Реболы в Муезерском районе. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.
На место выдвинулись две единицы техники и семеро спасателей. Полная ликвидация возгорания случилась лишь в пятом часу утра. В результате инцидента здание было полностью уничтожено.
В огненном ЧП никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается.
Наномним, вечером в воскресенье в Кеми также случился пожар. Там загорелась хозяйственная постройка.