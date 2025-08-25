25 августа 2025, 21:34
Происшествия

Поезд сбил женщину в Петрозаводске

Трагедия произошла вечером в понедельник на переезде на Новосулажгорской улице
поезд
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

На железной дороге погибла женщина. Трагедия произошла вечером 25 августа на переходе в районе Новосулажгорской улицы в Петрозаводске.

Женщина попала под грузовой поезд. О ЧП сообщили в телеграм-канале «Карельский дворик». На месте трагедии работали оперативные службы.

Ранее в столице Карелии на Кукковке погиб человек. Тело мужчины обнаружили под окнами многоэтажки.

