Поезд сбил женщину в Петрозаводске

На железной дороге погибла женщина. Трагедия произошла вечером 25 августа на переходе в районе Новосулажгорской улицы в Петрозаводске.

Женщина попала под грузовой поезд. О ЧП сообщили в телеграм-канале «Карельский дворик». На месте трагедии работали оперативные службы.

Ранее в столице Карелии на Кукковке погиб человек. Тело мужчины обнаружили под окнами многоэтажки.