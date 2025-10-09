Была фабрика, стал музей: слюдяницы поделились воспоминаниями о работе

В бывшем цехе Слюдянки в Петрозаводске, где теперь располагается современный музей, прошла встреча с работницами фабрики. Их познакомили с новой экспозицией «Фабричная факТУРа» (0+). На реализацию этого проекта у авторов ушло почти 10 месяцев. А результатом работы стала одноимённая выставка.

Слюдяницы поделились своими воспоминаниями о работе на этой знаменитой фабрике. Часть экспозиций в музее - это вещи из личных архивов работников. «Слюдариум» продолжает пополняться.

Встречи слюдяниц стали уже традиционными: как только в музее появляется что-то новое, первыми это могут увидеть те, кто создавал эту историю.

В нашем сюжете увидите, как история фабрики в пространстве цеха представлена интерактивно и современно, а еще мы записали для вас воспоминания тех, кто здесь работал.