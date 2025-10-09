Дети в Петрозаводске в безопасности

У детского сада №34 на Первомайском проспекте инспекторы останавливали водителей и проверяли правила перевозки младших пассажиров. Все автомобилисты соблюдали требования, поделились в пресс-службе госавтоинспекции Петрозаводска.

Сотрудники ГИБДД проверили наличие детских удерживающих устройств в машинах. Также они замечали, правильно ли водители их крепили.

В пресс-службе напомнили: перевозить детей в возрасте от 7 до 11 лет нужно с помощью детских удерживающих устройств или с использованием ремней безопасности. На переднем сиденье дети могут сидеть только при наличии детских удерживающих устройств.

Ранее госавтоинспекция Петрозаводска озвучила количество пешеходов, которые нарушили ПДД: их больше 1500.