Более 1500 пешеходов в столице Карелии нарушили ПДД

По информации ГАИ Петрозаводска, за 9 месяцев этого года в столице Карелии к административной ответственности за нарушение ПДД привлечены более 1500 пешеходов.

На пешеходных переходах произошло 18 ДТП, в которых 19 человек получили травмы. Более половины аварий произошли по вине водителей.

Всего за этот период произошло 46 ДТП, в которых 1 пешеход погиб и 46 были травмированы.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах города.