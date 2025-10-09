Оперштаб РК напоминает о запрете публикации информации о беспилотниках

Оперативный штаб Карелии для обеспечения безопасности жителей региона запретил публиковать и распространять фото- и видеоматериалы, которые могут раскрыть места расположения сил и средств Министерства обороны России, видов боевой техники. Под ограничение попало и размещение информации о расположении систем связи, объектов топливно-энергетического комплекса, мостов, объектов промышленности и оборонно-промышленного комплекса, ЖКХ и иных критически важных и потенциально опасных объектов на территории Карелии.

Не допускаются также публикация и распространение информации об возможном использовании и последствиях применения в республике беспилотных летательных аппаратов, в том числе сведения, которые могут указать их тип, места нахождения, траектории полета, атакованные объекты и факты поражения БПЛА, т. к. эта информация может быть использована террористами для последующей корректировки целей.

Решением оперштаба Карелии предусмотрено, что запреты не распространяются на работу уполномоченных органов власти. Указанные материалы могут размещать средства массовой информации, учрежденные исполнительными органами и органами местного самоуправления региона, включая их аккаунты и официальные страницы в соцсетях.

За неисполнение установленных ограничений к нарушителям могут быть применены меры ответственности.

Любую информацию о пролетах БПЛА, местах их падения необходимо сообщать по телефону 112 либо по телефону дежурной службы УФСБ России по Республике Карелия 78-52-03.