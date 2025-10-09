Россияне узнали суточную норму любимого напитка

Врачи отметили обратный эффект от кофе: если выпить его слишком много, человек чувствует усталость. Суточная норма напитка - 400 мл, или три-четыре чашки эспрессо, делится "Lenta.ru".

Кроме чувства усталости, кофе негативно влияет на здоровье сосудов, вызывая у них спазмы. Также напиток может стать причиной тревоги и тахикардии.

У некоторых людей есть чувствительность к кофеину, поэтому им нужно снизить суточную норму. Врачи измерили, что норма напитка содержится и в двух-трех чашках американо или капучино.