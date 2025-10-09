09 октября 2025, 19:39
Кроссовер жестко сбил инвалида-колясочника в Петрозаводске
Авария произошла на пешеходном переходе днем 9 октября
фото стопкадр
Сегодня днем на пешеходном переходе в Петрозаводске кроссовер снес инвалида-колясочника.
ДТП произошло на улице Московская вблизи бульвара Победы и попало в объектив городской камеры наблюдения.
Инвалида сопровождала женщина. Она выкатила коляску на пешеходный переход. Пара успела сделать несколько шагов по проезжей части, как прямо в инвалидную коляску врезался кроссовер.
Коляску отбросило на несколько метров вперед, а человек оказался на проезжей части. Вышедший из машины водитель лишь развел руками в сторону подошедшего пешехода.
К месту аварии подъехала скорая помощь, пострадавшего увезли.