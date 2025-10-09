09 октября 2025, 17:58
Студент ПетрГУ стал чемпионом мира по каратэ
Студент ПетрГУ занял первое место на Чемпионате Мира по всестилевому каратэ
Фото: спортклуб ПетрГУ
Студент ПетрГУ Института математики и информационных технологий Григорий Романенко стал чемпионом Первенства и Чемпионата Мира по всестилевому каратэ. Эту радостную новость сообщил спортклуб ПетрГУ.
Молодой человек занял 1 место Первенства Мира в категории ОК ката-ренгокай (в категории юниоры 18-20 лет). Также он стал шестым на Чемпионате Мира в категории ОК ката-ренкогай (среди мужчин старше 18 лет).
Всего на соревнованиях было 3 700 спортсменов из 29 стран. Международный турнир прошел в городе Новочебоксарск.
Спортклуб поздравляет Григория Романенко и его тренера Максима Столбового!