Студент ПетрГУ стал чемпионом мира по каратэ

Студент ПетрГУ Института математики и информационных технологий Григорий Романенко стал чемпионом Первенства и Чемпионата Мира по всестилевому каратэ. Эту радостную новость сообщил спортклуб ПетрГУ.

Молодой человек занял 1 место Первенства Мира в категории ОК ката-ренгокай (в категории юниоры 18-20 лет). Также он стал шестым на Чемпионате Мира в категории ОК ката-ренкогай (среди мужчин старше 18 лет).

Всего на соревнованиях было 3 700 спортсменов из 29 стран. Международный турнир прошел в городе Новочебоксарск.

Спортклуб поздравляет Григория Романенко и его тренера Максима Столбового!