ФСБ обнародовала документы о зверствах финнов в Карелии

ФСБ России обнародовала ранее засекреченные материалы о военных преступлениях финских оккупантов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, об этом сообщил Следственный комитет Карелии.

Согласно архивным материалам, финны зверски расправились с ранеными бойцами и командирами Красной Армии у деревни Пуску-Сельга и в районе Кото-Ярви летом 1944 года.

При освобождении Карелии советскими войсками обнаружено более 70 тел погибших со следами ужасающих увечий.