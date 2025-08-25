Врачи перечислили способы избавиться от икоты

Врачи посоветовали выпить стакан прохладной воды мелкими глотками, чтобы избавиться от икоты. Это отвлечет нервную систему и рецепторы пищеварительного тракта от судорожных сокращений диафрагмы, поделилась "Lenta.ru".

Чтобы избавиться от икоты, также можно воспользоваться методом Вальсальвы: сделать глубокий вдох, зажать нос и рот и попытаться выдохнуть с закрытыми дыхательными путями. Можно попробовать проглотить чайную ложку сахара, но ни в коем случае не запивать ее.

Если икота мучает часто и долго, это может быть признаком патологий пищеварительной или нервной системы. В этом случае нужно обратиться к врачу.