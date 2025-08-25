Бывшие сотрудники ООО «Карбон Шунгит» рассказали о рейдерском захвате

Алексей Шахов и Александр Лукашов отработали 10 и более лет на уникальном предприятии «Карбон Шунгит», расположенном в Медвежьегорском районе. Уникальное оно потому, что больше таких производств нет нигде в мире. В феврале этого года многие специалисты уволились. Признаются, что новое руководство стало сильно притеснять.

Недавно в Заксобрании Карелии обсуждали программу приватизации на 2026-2027 год и вместе с ней один из республиканских активов - 51 % в ООО «НПК Карбон Шунгит» вызвал серьезные дебаты депутатов на комитете по экономике.

Выступление директора предприятия Григорьева В.В. вызвало еще больше вопросов у депутатов, после чего все политические партии, кроме «Единой России», высказали негативное отношение к приватизации этого уникального предприятия.