Волонтеры с носом: зачем нужны больничные клоуны

Текст: Марина Бедорфас

В Карелии стартовал проект «Больничный патруль радости», который получил грантовую поддержку. Сейчас в республиканской команде работают 15 медицинских волонтеров, которые выходят в больницы к детям и в центр «Сова», где проживают люди с инвалидностью. Но команду необходимо обновлять и расширять. Тогда еще больше юных пациентов будут улыбаться и быстрее поправляться, уверена шеф больничных клоунов Карелии Ирина Калашникова.

В рамках нового проекта обучат 20 больничных клоунов, создадут методическое пособие по больничной клоунаде, устроят фотовыставку, снимут документальный фильм о работе клоунов и в качестве выпускного экзамена проведут совместный с МЧС Карелии праздник в канун Нового года под окнами Детской республиканской больницы.

«Почему это важно? По результатам исследований у 89% детей улучшается настроение после визитов клоунов. Набор добровольцев продолжается».

По словам ирины Калашниковой, которая курирует подготовку больничных клоунов, сама является тренером и волонтером, такой вид добровольческой деятельности подходит не всем. Кто-то выходит из проекта на стадии обучения, а кто-то, когда начинает выходить в больницу с опытными напарниками по команде.

«Нам очень нужны новенькие в команде. Сейчас ресурсов не хватает, чтобы охватить все отделения. Наши клоуны - это волонтеры, они приходят в больницу в свое свободное время, поскольку все работают, у всех есть свои дела. Нам хотелось бы побольше охватить отделений, еще больше доставить радости, еще больше подарить улыбок и помочь маленьким пациентам»,

- рассказала Ирина Калашникова.

Больничные клоуны отличаются от цирковых. Это совсем другая клоунада, отмечают специалисты. С больничным клоуном необязательно смеяться, с ним можно и поплакать. А вообще Ирина Калашникова сказала, что с такими клоунами можно все.

«Самое главное отличие от цирковых клоунов: мы не пользуемся гримом совершенно, наши образы не такие яркие. Мы не работаем на публику и не делаем представлений. Мы работаем в тесном контакте с детьми и их родителями, играем и поддерживаем в трудные минуты их жизни. Мы не доктора, но психологические моменты никто не исключал. Смех продлевает жизнь, а улыбка и хорошее настроение в целом способствует улучшению состояния. Самая главная цель - поддержать. Необязательно рассмешить, можно и поплакать вместе с клоуном. В процессе мы понимаем, какой сценарий и подход нужен здесь и сейчас. Иногда ребенку нужно просто выплеснуть эмоции. Например, побить вместе с клоуном подушку. Родители могут этого не разрешить, врачи тем более. А с клоуном можно все, абсолютно все».

В рамках проекта в Карелию приедет эксперт из Москвы - Лерика Лукина - актриса, профессиональный больничный клоун. Она проведет тренинги для новеньких и уже опытных волонтеров.

«Мы верим, чем больше наши волонтеры умеют, тем больше радости на профессиональном уровне они принесут тем, кому нужна поддержка. Лерика поможет нам прокачать наших клоунов и подготовить к работе.

Больничная клоунада - это сложная волонтерская деятельность. Мы обучаем людей, и в процессе вырастает клоун изнутри, придумываем историю, имя. Прежде, чем войти в палату, мы спрашиваем разрешения. В больнице у детей никто не спрашивает можно ли войти к ним, им делают процедуры, болючие уколы, и никогда не спрашивают, можно ли это сделать. А мы единственные, кто входит к ним с разрешения. Индивидуальная история получается в каждой палате. Мы смотрим на настроение, настрой, атмосферу. И импровизируем. Если не хочет человек общаться, то мы не настаиваем, мы не заставляем никого».

Среди действующих карельских красноносых волонтеров люди самых разных профессий: повар, юрист, воспитатель, педагог. Для волонтерства нет ограничений.

«Начинать было сложно. Нужно было заслужить доверие, нужно было показать, кто мы и зачем. А сейчас уже нас знают за восемь лет. Нас ждут. Если есть возможность, мы уделяем время и медицинским работникам. У них очень сложная работа. И поэтому важно, что они тоже могут улыбнуться на рабочем месте просто так.

Взрослые в центре «Сова» - как дети. Нельзя сказать, где сложнее, все заивист и от диагноза, очень много моментов нам необходимо учитывать. Сложно все. Но мы всему учим».

Ирина Калашникова сама регулярно бывает в больнице. Говорит, это нужно и для души, и для практики. Она сама является тренером и должна быть в красноносой форме. Как только она надевает нос, превращается из Ирины в Милу.

«Моя Мила очень веселая, озорная, смешная, Мила - хулиганка. В жизни, когда я Ира, я не смогу позволить себе того, что может Мила. Вот так и хулиганим в больнице».

Ирина Калашникова стала участником программы «Гость в студии», в которой она подробно рассказала о красноносой команде Карелии. // Фото предоставила Алиса Меньшикова.