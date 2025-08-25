Вырастет стоимость проезда еще в двух автобусах

С 1 сентября вырастет стоимость проезда в автобусах из Петрозаводска в Сегежу и поселок Надвоицы. Об этом сообщает паблик ГУП РК «Карелавтотранс».

По данным источника, билет на автобус Петрозаводск-Сегежа будет стоить 1100 рублей, сейчас он стоит 1000 рублей. Проезд в автобусе Петрозаводск-Надвоицы через Сегежу обойдется в 1500 рублей вместо нынешних 1400.

Отмечается, что на этих рейсах работает частный перевозчик, и повышение стоимости проезда - инициатива руководства этой компании.

Напомним, также с 1 сентября подорожает проезд в автобусах из Петрозаводска в Беломорск и Костомукшу.