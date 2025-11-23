23 ноября 2025, 21:11
Охранник избил посетителей кафе в центре Петрозаводска
Полиция проводит проверку по факту инцидента в заведении общепита в карельской столице
Фото: freepik
Вечером 21 ноября в полицию Петрозаводска поступил сигнал о том, что в одном из кафе в центре Петрозаводска охранник избил двух посетителей. Об этом сообщает полиция Карелии.
По данным ведомства, причиной конфликта между сотрудником заведения и гостями стало шумное поведение последних. Посетители находились в состоянии алкогольного опьянения. Словесная перепалка переросла в драку. Избив людей, охранник скрылся. Пострадавшие - 18-летний и 20-летний горожане - обратились за медицинской помощью.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
