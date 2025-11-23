Охранник избил посетителей кафе в центре Петрозаводска

Вечером 21 ноября в полицию Петрозаводска поступил сигнал о том, что в одном из кафе в центре Петрозаводска охранник избил двух посетителей. Об этом сообщает полиция Карелии.

По данным ведомства, причиной конфликта между сотрудником заведения и гостями стало шумное поведение последних. Посетители находились в состоянии алкогольного опьянения. Словесная перепалка переросла в драку. Избив людей, охранник скрылся. Пострадавшие - 18-летний и 20-летний горожане - обратились за медицинской помощью.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что петрозаводчанка потеряла много денег в надежде заработать.