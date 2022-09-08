У кого фига в кармане?

Автор: Анатолий Цыганков





Предвыборная кампания на пост главы Карелии подходит к своему финишу. Завтра уже начнётся голосование и каждый избиратель, пришедший на участок для голосования, решит для себя, кого из пяти кандидатов в губернаторы он желал бы видеть руководителем республики следующие пять лет. Не простой выбор и очень ответственный. Фактически рулевого выбираем. Но это ещё завтрашний день, исход которого не угадать. А сейчас, давайте, оглянемся и посмотрим, чем запомнилась нам прошедшая избирательная кампания? Понятно, говорить будем только о наиболее значимых событиях. Как понятно и то, что в короткий обзор, итожащий предвыборный марафон, многие события не попадут.



Начну с напоминания о том, что старт губернаторской избирательной кампании в Карелии был ошеломляющим. В том смысле, что нигде в России так много, как в Карелии, не двинулось политических партий на губернаторские выборы. В 14 регионах проходят в сентябре выборы глав субъектов Федерации, но наша республика дважды тут отличилась.



Во-первых, тринадцать партийных выдвиженцев пошли на выборы, такого больше нигде не фиксировалось (по сравнению с другими регионами у нас двукратное превышение численности соискателей на должность губернатора). Из двадцати отделений политических партий, зарегистрированных в Карелии, тринадцать (!) выдвинули кандидатов в губернаторы республики. Это очень много. Из парламентских партий только «Яблоко» осталось за бортом губернаторской избирательной кампании в Карелии. А второе наше отличие - семеро кандидатов в губернаторы смогли преодолеть муниципальный барьер и были зарегистрированы Центризбиркомом Карелии (каждому выдвинувшемся кандидату требовалось собрать по 84 подписи представителей местной власти). Это был тоже общероссийский рекорд.



Причём из числа тринадцати выдвинувшихся кандидатов в губернаторы пятеро сами отказались от участия в выборах, поняв, что у них нет возможности заручиться поддержкой депутатов и глав поселений (подписи собрать). То есть, никого ЦИК Карелии, образно говоря, не зарубал, всем была открыта дверь на выборы. Но включились в борьбу за губернаторскую должность в итоге только семеро кандидатов. Правда, ближе к завершению кампании двое из них в последних числах августа пришли к мысли, что шансов на победу у них нет, а потому зачем тратить силы и деньги? И подозрительно синхронно снялись с выборов. В итоге в избирательный бюллетень попали пять фамилий: Анатолия Дударина (Демократическая партия России), Ивана Кадаяса (партия «Родина»), Артура Парфенчикова, баллотирующегося в губернаторы от партии «Единая Россия», Андрея Рогалевича («Справедливая Россия-за правду») и Евгения Ульянова (представляет КПРФ).





Назвать конкуренцию между кандидатами в губернаторы напряжённой сложно или даже невозможно. Из семи зарегистрированных кандидатов (до момента добровольной отставки двоих) лишь у троих наблюдалась агитационная активность. Они ездили по районам республики, встречаясь с избирателями, распространяли агитационные материалы (листовки, газеты), в общем совершали обычные предвыборные действия, позволявшие говорить, что они борются за пост главы Карелии. Речь идёт о действующем губернаторе Артуре Парфенчикове, первом секретаре Карельского рескома КПРФ Евгении Ульянове и сотруднике муниципального предприятия Андрее Рогалевиче. Собственно, между ними и развернулось состязание. Участие Кадаяса с Дудариным в избирательной кампании оценить невозможно, потому как никакого деятельного участия и не было. Разве что буквально на последней предвыборной неделе вдруг объявился в Центризбиркоме Карелии с жалобами А. Дударин, атаковав кандидата-коммуниста Е. Ульянова.



Теперь поговорим о наиболее значимых событиях, связанных с губернаторской избирательной кампанией.



Честно говоря, не возьмусь утверждать, что череда недавних посещений Карелии высокопоставленными федеральными должностными лицами вызвана только избирательной кампанией. Можно, конечно, предположить, что между двумя этими явлениями есть связь, но ведь и прежде Карелия не ходила в падчерицах у федерального центра. Губернатору Парфенчикову удавалось так выстраивать отношения с Москвой, что уровень финансовой поддержки республики со стороны правительства России только рос год от года. И потому приезд в Петрозаводск министров правительства страны нельзя считать сенсационным явлением, обычные их рабочие поездки. Но правда тут в том, что в последние полтора месяца, а они как раз агитационными были, заметно выросло внимание Кремля к Карелии.





В июле приезжал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в августе – секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев (плюс его сопровождали ещё и двое заместителей министров экономического блока правительства России). В августе Парфенчиков встречал ещё министра юстиции России Константина Чуйченко, в сентябре - министра экономического развития России Максима Решетникова, и вот только что на бизнес-форуме в Петрозаводске побывал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Это всё признаки федерального внимания к Карелии, которые легко расшифровываются. Москва хотела бы Парфенчикова видеть следующие пять лет на губернаторской должности.





Но нам, жителям республики, тут важнее другое: каждый такой визит укреплял финансово-экономический потенциал Карелии. В том числе сразу тремя высокопоставленными должностными лицами (Патрушевым, Решетниковым и Медведевым) было подтверждено, что действие двух федеральных программ развития Карелии продолжится до 2026 года. Это значит, что у будущего главы республики появляется хорошая финансовая «подушка безопасности». Миллиардные средства направляются из бюджета России в Карелию.



С точки зрения информационной яркости избирательной кампании выделить что-либо невозможно. Телевизионные дебаты между кандидатами в губернаторы были унылыми и они точно не повлияли на отношение избирателей к кандидатам в губернаторы. Агитационная рекламная продукция - стандартная, никто из кандидатов не отличился оригинальностью, не выбился из шаблонов. Более того, кто-то из кандидатов, как А. Рогалевич, например, позаимствовали чужие идеи.

Слоган «Рогалевич и точка» буквально списан с такого же, но используемого кандидатом в губернаторы Калининградской области коммунистом Максимом Булановым, который шёл на выборы со слоганом «Буланов и точка». В Рязани кандидат на пост главы области от КПРФ Д. Сидоров чуть изменил тот же самый слоган, добавив в текст словосочетание «свой и точка». И таких «точек» на предвыборной карте России было нынче много.





Пожалуй, единственной масштабной и заметной акцией в ходе губернаторских выборов в Карелии стал проведённый в конце августа республиканский форум «Вперёд, Карелия!». Формально он не связан с губернаторскими выборами, объявлялся мероприятием для депутатов и глав муниципальных образований, но на самом деле это был яркий и мощный мобилизующий акт в предвыборной кампании главы Карелии А. Парфенчикова. Впрочем, это моя экспертная квалификация события, кто-то возразит, что форум не имел отношения к губернаторским выборам и мне нечего будет возразить в ответ. Разве что сослаться на косвенные признаки. Например, ключевым слоганом избирательной кампании кандидата Парфенчикова был призыв «Вперёд, Карелия!», абсолютно совпадающий с названием форума. Значимость последнего была в том, что форум определял пути развития республики. Разговор получился многообразным и заряжающим на действие. Собственно, именно потому и выделяю событие. Такой широкий общественный диалог с властью был по-своему уникален.



Из скандальных сюжетов губернаторских выборов выделю несколько.



Предвыборному штабу кандидата в губернаторы Е. Ульянову удалось довольно болезненно ударить по основному конкуренту – кандидату от партии «Справедливая Россия» Андрею Рогалевичу.

Предвыборный штаб Ульянова тактически переиграл сторону Рогалевича в Приладожье, когда сумел яркую сортавальскую гражданскую активистку, члена партии «Справедливая Россия-за правду», депутата Законодательного собрания Карелии Марию Гоголеву включить в избирательную кампанию на стороне кандидата от КПРФ Ульянова (Гоголева стала кандидатурой в члены Совета Федерации России от Ульянова).

Много более яркий и широкий скандал вышел с кандидатом Ульяновым, которого предвыборно обняли до полусмерти местные «яблочники». Штаб Ульянова наивно рассчитывал сыграть на оппозиционности своего кандидата и встроить всех противников республиканской власти в свой голосующий актив. Представители партии «Яблоко» вроде бы согласились с этим, начав лепить из Е. Ульянова единого оппозиционного кандидата, представляющего на выборах и КПРФ, и партию «Яблоко». Все «яблочные ресурсы были отданы Ульянову в пользование – информационные (сайт «Губерния дейли»), организационные и даже кадровые (в избирательную кампанию коммуниста Ульянова включилась директор торговой фирмы «Олония» Галина Ширшина). Однако вскоре так оказалось, что это не «яблочники» работают на кандидата в губернаторы Ульянова, а он бьётся за их коммерческие интересы. Е. Ульянов стал лоббистом Олонецкого молочного комбината, входящего в систему торговой фирмы «Олония», добиваясь того, чтобы государство в лице правительства Карелии отказалось от своего имущества в пользу владельца молочного комбината В. Попова, проживающего за границей, в Финляндии. Правильнее сказать, прячущегося там от уголовного преследования. И первый секретарь республиканской организации КПРФ Евгений Ульянов впрягся в борьбу за имущество на стороне владельца комбината, начав бороться за приватизацию имущественного комплекса, которым владело государство (собственник арендовал помещения у правительства).



То что вначале казалось Ульянову выигрышным (он - «единый оппозиционный кандидат»), стало работать против него. Его товарищи по компартии начали предъявлять ему претензии, что он вошёл в предвыборный союз с враждебной для КПРФ партией «Яблоко», превратившись в проводника коммерческих интересов частного предприятия. В чём тут его личный интерес? – мучили подозрениями Е. Ульянова члены КПРФ. Ситуация стала разрушать предвыборную кампанию Ульянова и он, запоздало осознав это, бросился бежать от «яблочников». Хотя поздно было уже это делать. История получила широкую огласку, материализовалась в листовках, аудиозаписях и многочисленных публикациях. Спасая ситуацию, «яблочники» сами публично отреклись от Ульянова, утверждая, что не считают его своим кандидатом в губернаторы Карелии.

Надо признать, собственники торговой фирмы «Олония», и соответственно Олонецкого молочного комбината, умно выстроили коммерческую атаку против правительства Парфенчикова, фактически превратив избирательные кампании сразу двух кандидатов в губернаторы - Ульянова и присоединившегося к нему Рогалевича - в инструмент борьбы за комбинатовское имущество. Эффективный ход. В результате агитационные кампании Ульянова и Рогалевича сузились информационно до бесконечного обсуждения темы продажи государственного имущества собственнику комбината. И такое безумие (для двух кандидатов) продолжалось – и продолжается - на протяжении двух последних недель. Избирательные кампании Рогалевича и особенно Ульянова фактически оказались скомканными когда, по идее, должен бы произойти яркий и убедительный финишный рывок к победе. Вместо этого - обсуждение перспектив выкупа стен для коммерческой фирмы. Это серьёзный тактический провал и для Ульянова, и для Рогалевича.



И ещё на одну особенность завершающейся избирательной кампании обращу внимание. Кандидаты в губернаторы, хотя и обозначили свою позицию по специальной военной операции России на Донбассе, но сделали это максимально осторожно и даже как бы дистанцируясь от публичного обсуждения данной темы. Правда, если позиция трёх кандидатов по «донбасской теме» однозначна – А. Парфенчиков, Е. Ульянов, И. Кадаяс поддерживают решения президента России, то двое других – Рогалевич с Дудариным – своей личной молчаливой уклончивостью позволяют что угодно думать об их отношении к специальной военной операции России на Донбассе и Украине. Может быть поддерживают, а может и нет. А это очень важный политический индикатор, позволяющий избирателям определиться со своим выбором в день голосования. С Россией кандидаты, или с фигой в кармане.