Выбор редакции: район без света, отмена итогов слушаний и будущее ДК

Лахденпохский район сотрясало от отсутствия электричества. Пользователи соцсети писали об отсутствии света на протяжении 5 суток.

Вопрос об уменьшении платы за снос деревьев сняли с обсуждения. В декабре состоится суд, на котором рассмотрят иск об отмене результатов скандальных публичных слушаний.

Будущее ДК «Машиностроитель» определили в Петросовете. Считают, что Петрозаводск проживет и без этой концертной площадки.

В Петрозаводске начата проверка после инцидента в троллейбусе. Водитель перевозил в своей кабине посторонних людей. Один из пассажиров начал снимать это на видео. Тогда водитель вытолкал его из салона на улицу.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром. // фото: «Петрозаводск говорит»