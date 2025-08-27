Тысячи жителей Петрозаводска остались без электричества

Сегодня в 11 часов утра в Петрозаводске многие дома остались без электричества. О серьезном происшествии сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, света нет в зданиях на Лесном проспекте, Лососинском шоссе, бульваре Интернационалистов, на улицах Благодатной, Жасминовой, Сиреневой, Паустовского, Кленовой, Отрадной, Хейкконена.

Причиной происшествия стала авария на сетях. Ориентировочно электроэнергия вернется в дома горожан до 17 часов.

