27 августа 2025, 11:37
Тысячи жителей Петрозаводска остались без электричества
Свет пропал на Древлянке из-за аварии
Фото: unsplash / Adam Harris
Сегодня в 11 часов утра в Петрозаводске многие дома остались без электричества. О серьезном происшествии сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, света нет в зданиях на Лесном проспекте, Лососинском шоссе, бульваре Интернационалистов, на улицах Благодатной, Жасминовой, Сиреневой, Паустовского, Кленовой, Отрадной, Хейкконена.
Причиной происшествия стала авария на сетях. Ориентировочно электроэнергия вернется в дома горожан до 17 часов.
