Три человека травмированы в ДТП с двумя мотоциклами

Стали известны подробности аварии с мотоциклами в Лахденпохском районе. К травмам мог привести обгон.

Вечером в воскресенье на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог на трассе «Сортавала» столкнулись мотоциклы BMW и Vespa.

Как предварительно выяснили в ГИБДД Карелии, 41-летний мотоциклист не убедился в безопасности обгона и допустил столкновение с Vespa. На втором мотоцикле в тот момент кроме водителя была еще и женщина-пассажир.

В итоге оба мотоциклиста получили травмы, досталось и женщине. По факту случившегося проводится проверка. // фото VK-паблика «Лахденпохья-Навсегда!»