Жительница Карелии не дала сгореть соседям, но погибла сама

Следователи назвали предполагаемую причину пожара в жилом доме в поселке Мотко Муезерского района. Возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки, сообщили сегодня в пресс-службе регионального СУСК.

66-летняя женщина, обнаружив возгорание, разбудила своих соседей. Она вернулась в свою квартиру, но выбраться не смогла. Ее тело впоследствии обнаружили спасатели.

Напомним, что жилой дом загорелся ночью 16 июля, пожарным потребовалось около пяти часов, чтобы усмирить огненную стихию.

Карельские следователи осмотрели место ЧП, назначили экспертизы, обстоятельства гибели женщины устанавливаются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. // фото пресс-служба Следкома по Карелии