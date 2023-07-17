Четыре женщины пострадали в аварии на «Коле» в Карелии

Утром 15 июля в Кондопожском районе произошло серьезное ДТП. Пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился в 10:25 на 493-м километре трассы «Кола». 67-летняя водитель автомобиля Fiat Albea на перекрестке не уступила дорогу автомобилю Chevrolet Niva.

В результате столкновения травмы получили водитель и три пассажирки автомобиля Fiat. По факту ДТП проводится проверка. // Фото ГИБДД Карелии