Третье пришествие. Карелия снова готовится к туристическому буму

Текст: Георгий Чентемиров

Карелия готовится к наплыву туристов. Ситуация не новая: в 2020 году из-за закрытых границ россияне поехали отдыхать в регионы, и наша республика к середине лета оказалась переполнена приезжими. Цены на аренду жилья выросли до небес, но и найти это жилье было очень непросто. С тех пор количество туристов только росло, сообщили на заседании карельского правительства.

По словам начальника регионального Управления по туризму Анны Борчиковой, в 2019 году республику посетили 830 тысяч гостей. В 2021 году число туристов выросло до 957 тысяч, а за первый квартал 2022 года в Карелию уже приехали 190 тысяч человек. Борчикова полагает, что в этом году мы побьем рекорд и перевалим за отметку в миллион туристов.

Всех этих людей надо где-то селить. В прошлом году в республике открылись шесть новых гостиниц и четыре глэмпинга. Еще четыре объекта размещения появились уже в этом году. По официальным данным, сегодня в республике действуют 727 таких объектов — гостиниц, отелей, гостевых домов и так далее. Правда, не все они существуют в правовом поле: легально работают 575 объектов размещения, остальные предпочитают оставаться в тени. Их оттуда активно пытаются вытащить. Как рассказала Анна Борчикова, с остальными ведется “разъяснительная работа”, но в отношении некоторых принимаются и более серьезные меры — вплоть до судебных исков с требованием сноса.

Недавно карельские гостиницы начали получать “звезды”. Процедуру сертификации прошли уже 137 объектов. Пятизвездочных отелей в Карелии пока не обнаружено, но четырехзвездочных — аж десять штук. Больше всего — объектов размещения с двумя и тремя звездами, а также без звезд вовсе. Почти все затраты на сертификацию оплачиваются государством.

Правда, господдержка не помогает снизить цены на отдых. Проживание в карельских отелях очень дорогое. Ночь в двухместном номере четырехзвездочного отеля обойдется в среднем в 12 тысяч рублей. Это в два раза больше, чем в среднем по стране!

Руководитель туристического бизнеса считает, что цена отдыха в Карелии не всегда соответствует качеству услуг.

— Считается, что у нас отдых рассчитан на сегмент “выше среднего”. Вот только по факту это не так. Во время коронавируса, когда к нам хлынули туристы, местные начали сдавать чуть ли не сараи. Особенно ярко это было видно в Приладожье, куда поехали из Петербурга. Теперь про нас говорят, что у нас совести нет, что мы сдаем халупы за бешеные деньги,

— говорит предприниматель.

Не соответствует цене и инфраструктура. Кафе вдоль трасс, уличные туалеты, места для остановки и отдыха — всего этого либо не хватает, либо оно очень низкого качества. С другой стороны, соотечественников деревянным домиком с дыркой в полу не испугаешь, а иностранцы к нам уже не поедут…

На эту тему, кстати, в ходе правительственного заседания ничего не говорили. Рассказали про новый речной вокзал в Сортавале, про новые маршруты для джиперов и валаамских паломников, про фестиваль скандинавской ходьбы на острове Кижи. А про сортиры забыли.

Зато затронули тему бронирования. Западные санкции лишили людей, оказывающих туристические услуги, популярного и эффективного инструмента поиска гостей.

— Фактически я работал только с Booking.com. Мне данной интернет-площадки вполне хватало. Это был максимум того, с чем я готов был возиться. Существует несколько информационных площадок, где сконцентрирована информация о Карелии, но деление по районам там весьма условное, и человек, который едет на Кижи, замучится искать, где ему переночевать. В России есть пять площадок по онлайн-бронированию, один из самых раскрученных – это Ostrovok.ru. В свое время я пытался с ними работать, но они стали требовать статус индивидуального предпринимателя или иного юрлица, с самозанятыми площадка не работала.

Можно размещаться на сайтах Avito или «Циан», но здесь существует ряд проблем, — рассказал нашему изданию владелец гостевого домика Дмитрий Бобров.

Как рассказала Анна Борчикова, вопросы онлайн-бронирования обсуждали с предпринимателями в ходе одного из обучающих семинаров, который организовало ее управление. Помог ли этот семинар найти замену популярнейшим площадкам, ушедшим из России после начала “спецоперации”, — большой вопрос. Так что не исключена ситуация, при которой толпы российских туристов будут ломиться в популярные гостиницы и отели, имеющие свои раскрученные сайты. А владельцы гостевых домов и квартир будут гадать, как им найти своего клиента. // Фото: Pixabay