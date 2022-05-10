«Они способны растоптать все, что еще шевелится на местах»

Текст: Антонина Кябелева

В последние несколько лет вопрос о том, как выжить в резко меняющейся реальности, для россиян затмил даже исторические поиски того, кто же во всем виноват. Едва эпидемия коронавируса отступила, дав надежду на возвращение к привычным ритмам, как обрушилась новая глобальная «напасть» под названием специальная военная операция. Экономические санкции и уход с российского рынка многих международных компаний в большей или меньше степени отразились на жизни миллионов россиян.

Петрозаводчанин Дмитрий Бобров – из числа тех, кто уже почувствовал себя некомфортно. Накануне туристического сезона ему пришлось всерьез задуматься над тем, как теперь искать любителей северной природы, готовых приехать в Карелию.

Руководитель проектов Центра развития социального туризм и владелец небольшого гостевого домика на берегу Онежского озера Дмитрий Бобров рассказал о том, как он пережил уход с российского рынка онлайн-сервиса Booking.com и чего ожидает от стремительно надвигающегося туристического сезона.

- Дмитрий, вы имеете небольшой гостевой дом в деревне Ерсенево, которая расположена на берегу Онежского озера прямо напротив знаменитого острова Кижи. Вас задел уход с рынка популярной международной системы интернет-бронирования отелей Booking.com?

- Мы с отцом открыли свой гостевой дом в 2017 году. Несколько лет наблюдали, может ли он существовать как самостоятельная бизнес-идея. С учетом очевидной сезонности, а мы принимаем гостей только в летние месяцы, стало понятно, что шансов превратиться в серьезный бизнес-проект у него объективно нет. Надо честно признаться, что это скорее хобби, желание показать Карелию путешественникам из других стран и уголков России, возможность разнообразить собственную жизнь, поддержать жизненный тонус. Моему отцу 86 лет, и ему несказанно нравится общаться с гостями. Для него гостевой дом – это активное долголетие.

В нашем доме две отдельные комнаты, каждая из которых рассчитана максимум на четверых человек и имеет отдельный туалет, мини-кухню.

С самого начала у нас встал вопрос о том, как привлекать туристов. Ни я, ни отец не сильны в IT-технологиях, поэтому создание сайтов для нас - «темный лес». Мы выбрали Booking.com как самую простую и понятную для пользователей платформу. Зарегистрировали на Booking.com гостевой дом и открыли бронирование.

Работать было очень интересно, так как после возвращения домой клиенты оставляли честную, не приукрашенную информацию о проведенном отдыхе в формате отзывов. Это совсем не то, что туристы напишут в книге отзывов, глядя тебе в глаза.

Конечно, с учетом замечаний гостей нам пришлось многое корректировать, улучшать. В общем, с интернет-платформой работать было интересно, легко, удобно и полезно. У нас не было никаких забот ни по рекламе, ни по платежам. К нам приезжали не только россияне, но и туристы из Бельгии, Польши, Франции, Германии, Испании и других стран. Booking был интересен еще и тем, что привлекал туристов, выражаясь на рыбацком языке, калиброванных, то есть знающих толк в самостоятельных путешествиях, понимающих, куда они едут, зачем, и что их ждет.

И тут на 8 марта получаю «подарок» от Booking – неожиданно посыпались отмены бронирования на лето 2022 года.

- Причина отмены брони была указана?

- Для того чтобы выяснить причину, я сразу же стал связываться с клиентами, которые оформили бронирование.

Меня смутило, что все отмены пришлись на один день, причем как от зарубежных туристов, так и от россиян. О том, что бронирование отменено, они узнали от меня. Booking.com на тот момент их не предупредил.

Мы два последних года из-за коронавируса сидели без иностранных гостей. В этом году в надежде на то, что ограничения отменят, поляки и немцы снова стали планировать путешествие в Карелию. Только через три дня я получил официальное предупреждение от Booking.com, что компания приняла решение уйти из России.

- Вы работали только с Booking.com?

- Фактически да. Мне данной интернет-площадки вполне хватало. Это был максимум того, с чем я готов был возиться. Конечно, оставались личные контакты, информация о нашем гостевом доме размещена на официальном сайте музея-заповедника Кижи. Туристов поставлял еще один «агрегатор» - народная молва.

- Что вы предприняли после ухода Booking.com?

- Мы собирались и профессиональным туристическим сообществом, и с управлением по туризму «мозговали», и с коллегами, которые имеют небольшие средства размещения туристов, обсуждали проблему. Ситуация в Заонежье близка к тупиковой. Ее нельзя сравнивать с другими карельскими районами, например, с раскрученным в туристическом плане Приладожьем. Хотя до появления горного парка Рускеала музей-заповедник Кижи был главной туристической доминантой республики. Но остров всегда имел свою особенность: он привлекал транзитных туристов, которые прибывают на кометах и теплоходах на несколько часов и, с точки зрения развития местного бизнеса, не представляют особого интереса. В Приладожье кардинально другая ситуацию. В его развитие были вложены серьезные средства как частных инвесторов, так и государства.

Единого агрегатора, нацеленного на Заонежье, нет. Существует несколько информационных площадок, где сконцентрирована информация о Карелии, но деление по районам там весьма условное, и человек, который едет на Кижи, замучится искать, где ему переночевать. На сайте музея-заповедника Кижи представлен ограниченный вариант существующих возможностей по размещению туристов, так как легальный статус имеют далеко не все гостевые дома. Для Booking.com было принципиально только то, что ты реально владеешь туристическим объектом и можешь им распоряжаться.

В России есть пять площадок по онлайн-бронированию отелей и других туристических объектов размещения. Один из самых раскрученных – это интернет-площадка Ostrovok.ru. В свое время я пытался с ними работать, но они стали требовать статус индивидуального предпринимателя или иного юрлица. С самозанятыми площадка не работала, так что они автоматически остались за бортом.

Можно размещаться на сайтах Avito или Циан, но здесь существует ряд проблем.

На сайте Avito Кижи позиционируется как Кондопога. Если турист на сайте запрашивает Кижи, то он вообще ничего не найдет, а если ищет проживание в Кондопоге, то получит кучу вариантов проживания на Кижах или рядом.

Все мои попытки объяснить администрации сайта, что сорок километров, которые разделяют Кижи и Кондопогу, проходят по озеру, ни к чему не привели. Владельцы гостевых домов, которые работали с Avito, жаловались, что часто получали в виде гостей таких сложных клиентов, что лучше бы вообще никто к ним не приезжал. Неприятностей было больше, чем экономической выгоды, тем более, что и рассчитывается подобный контингент крайне неохотно.

В общем, мы встали перед необходимостью создания собственного сайта. На днях мы его запустили, но что из этого выйдет, нам еще предстоит выяснить. Сайты нужно обслуживать, их продвижением нужно заниматься, а это недешево, если привлекать кого-то со стороны, и крайне затратно по времени, если обладаешь необходимыми навыками. Мы рассматриваем еще один вариант продвижения – заключение договоров с туроператорами. Но эффективность этого пути непонятна, зато дополнительных затрат избежать точно не получится.

- Что, с вашей точки зрения, можно предпринять, чтобы поддержать этот сегмент туристического рынка?

- Представители турбизнеса, которые размещаются на Ostrovok.ru, предложили за небольшие деньги продвигать от своего имени небольшие гостевые дома. Кого-то это, наверное, может поддержать. Я думаю, что музей-заповедник Кижи может активнее продвигать расположенные в Заонежье туристические объекты.

К сожалению, интернет-площадки, ориентированной на самый низовой сегмент туриндустрии, в России нет, и я не вижу предпосылок, чтобы она появилась. Были надежды на позитивные изменения после введения понятия «сельского туризма». Но выяснилось, что оно распространяется только на сельхозпроизводителей. Иными словами, доход от продажи молока должен быть основным, а экскурсия по ферме или «ночевка на сеновале» – случайный и побочный заработок. Все как всегда: спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Мы все время развиваемся не благодаря, а вопреки. Обязательная классификация средств размещения – еще одна «беда», которая обрушилась на отечественную туриндустрию.

Черчиль однажды пошутил, что «генералы всегда готовятся к прошлой войне». Генералы от российского туризма копируют мировой опыт, который был актуален в ХХ веке, в период становления отрасли с ее массовыми, групповыми путешествиями. Сегодня эти стандарты безнадежно устарели, так как изменились сами туристы. Теперь в тренде индивидуальные или семейные туры, небольшие автономные компании, максимальная клиентоориентированность.

Опытный путешественник ориентируется не на звезды, которые присвоены отелю, а на его расположение, соотношение цены и качества услуг, отзывы. И ладно бы ограничились гостиницами. Но нет, Ростуризм инициировал эти процессы до самых до окраин. Владельцам небольших гостевых домов, которым никогда в жизни не вписаться в прокрустово ложе стандартов, приходится хитрить и всячески изворачиваться.

Кому это все нужно, лично мне не понятно. В стандартах прописаны все мелочи, начиная от ширины дверных проемов и заканчивая наличием тапочек в номере и конгресс-холла в здании. Элементарный вопрос: насколько обычному туристу важно, чтобы в гостинице был конгресс-холл? Я думаю, что подавляющему большинству путешественников наличие конгресс-холла абсолютно безразлично.

Уверен, что ни один деревенский гостевой дом в Карелии не впишется в установленные стандарты. Хотя бы потому, что традиционный северный дверной проем, рассчитанный на сбережение тепла, не будет соответствовать требуемым размерам, а площадь туалета в деревянном доме - необходимым просторам туалетной комнаты.

Деревенские дома строили не по стандартам, а для души.

Пока спасает то, что классификацию не нужно проходить объектам сельского туризма, кемпингам, объектам размещения в жилых домах, в общем, тем, кто официально не оказывает гостиничные услуги. Это единственная отдушина, еще позволяющая существовать небольшим туристическим объектам. Мне очевидно, что эти нововведения были направлены на наведение порядка в подмосковных бывших дачных кооперативах и садоводствах, где на шести сотках окно в окно стоят «гостевые дома» по пять этажей и на курортные поселки приморского юга. Но под раздачу попали все.

Мне кажется, что при разработке подобных документов, следует сначала думать, кто выживет после их реализации.

Введение обязательной аттестации для экскурсоводов, с моей точки зрения, еще одна палка в колеса российского туризма. Человек с высшим образованием теперь должен заплатить деньги, пройти курсы повышения квалификации, пройти аттестацию и раз в несколько лет вновь подтверждать свою профпригодность. Опытные экскурсоводы в небольших городах и поселках, прекрасно знающие историю своего края, оказались не у дел.

Для чего это сделано? Не понятно. Уж точно туристы от этого только проиграли.

С моей точки зрения, все эти аккредитации, сертификации, классификации способны растоптать все, что еще шевелится на местах.

- Дмитрий, каким вы представляете нынешний туристический сезон?

- Я надеюсь, что с 20 июня до 10 августа у нас будет хорошая загрузка. Не уверен, что в этом году мне будет так же уютно и комфортно работать, как с Booking.com. Туристы, которые заранее планируют свой отдых, наш дом могут не найти. Скорее всего, основными нашими гостями будут экстремалы, которые на машине приедут «в Кижи» и будут лихорадочно в последнюю минуту искать, где им переночевать.

В идеале, мне бы хотелось создать объект в формате арт-резиденции для творческих людей, единомышленников, или, как минимум, приятных для меня собеседников. Нынешний туристический сезон вряд ли приблизит меня к этой цели. Фото: // Дмитрий Бобров, Антонина Кябелева