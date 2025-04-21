Тренд в Карелии. Дети станцевали и потребовали открыть Дом культуры

В начале апреля школьник из Пудожа записал видеообращение с просьбой не закрывать спортивную школу и не уничтожать детский спорт. Ролик облетел крупные СМИ и сообщества в «ВКонтакте» и Telegram. Тогда на ситуацию обратила внимание прокуратура, в Пудож приехал первый замминистра образования и спорта Карелии Антон Чивин. Школу не закрыли, а тренеров не уволили.

На днях внимание привлекла питкярантская молодежь. Дети показали, как репетируют танцевальный номер на улице, так как в их поселке Ляскеля нет Дома культуры. В видео дети заявили, что им нужен Дом культуры.

«Мы молодежь Ляскеля заявляем, нам нужен Дом культуры»,

- произносят девчонки и парни на фоне закрытого ДК.

В поселке раньше был ДК, его построили в 50-е годы, потом сделали деревянные пристройки, со временем они пришли в негодность.

Само двухэтажное здание ДК сохранилось и живо до сих пор. Дом культуры в Ляскеля закрыт с 2015 года из-за аварийного состояния, рассказывают в видео.

В монументальном здании ДК, судя по видео, частично выбиты окна, на стенах надписи, штукатурка также местами облупилась.

Внутри здания – пианино, какая-то мебель, уложены книги на полу и в мешках.

«Мы очень сожалеем, что наш ДК в таком состоянии. Но мы очень надеемся, что Карелия наконец-таки разберется с этим и у нас появится Дом культуры для нашей молодежи»,

- говорит одна из участниц ролика.

В Пудоже после видеоролика школьника побывал представитель министерства, не пора ли и в Ляскеля с визитом побывать чиновникам из карельского министерства культуры?

В группе «Беседка в Ляскеля», где и опубликовано двухминутное видео, пишут, что поселок не депрессивный. Есть детский сад, школу ремонтируют, дети талантливые, но нет центра досуга.

«Целое поколение выросло на улице, не имея Дома культуры! К сожалению, наши дети даже не представляют как это круто, когда можно прийти туда, где тепло, где тебя ждут и где ты можешь реализовать свой творческий потенциал! Не отмахивайтесь, господа чиновники! Обратите внимание на проблему. Не нужно стандартных отписок, мы их получали 5 лет», - говорится в комментарии к видео. © «Петрозаводск говорит