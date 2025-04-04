Подросток встревожил чиновников и прокуратуру новостью о закрытии ДЮСШ

Не так давно в Пудожском районе отгремел скандал вокруг закрытия школы в поселке Колово, за которую заступилась и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, как в районе появилась новая точка кипения.

14-летний победитель первенства Карелии по брейкингу и соревнований в других регионах записал видеообращение к взрослым в надежде сохранить спортивную школу. Юный спортсмен занимается шесть лет в пудожской ДЮСШ, своими успехами, как считает мальчик, он обязан тренеру Ивану Титову. Вместе с ним брейкингу в спортивной школе учится его сестра и друзья.

Мальчик узнал, что тренеров в спортивной школе сокращают: футбол, баскетбол, теннис, лыжи и брейкинг.

«Это значит, что более 100 детей больше не смогут заниматься спортом, потому что негде»,

- говорит мальчик в видео. Он озвучил ряд альтернатив спорту – курить вейп, слоняться вдоль трассы, собираться на кочегарке, устраивать драки и снимать это на видео, хулиганить.

Юный спортсмен попросил руководство Карелии по спорту и образованию не закрывать спортивную школу в Пудоже и не уничтожать детский спорт.

На видео подростка обратили внимание власти Пуложского района и министерство спорта и образования республики. Алексей Зубов, глава района, заявил, что школу не закрывают и не реорганизуют.

«Заслуженный тренерский состав ДЮСШ осуществляет свою деятельность и проводит занятия с ребятами по своим графикам тренировок. Для меня очень важно сохранить каждого тренера и молодого спортсмена»,

- написал Зубов у себя на страничке в соцсети.

В карельском министерстве также заверяют, что ДЮСШ в Пудоже не закрывают, но ссылаются в своей информации на местные власти. 4 апреля в Пудож должен был приехать первый заместитель министра Антон Чивин, чтобы встретиться с директором и тренерами для решения всех вопросов.

В комментариях написали, что тренеров перевели с бессрочных договоров на срочные с 1 сентября этого года: «Кому же понравится! И финансово плохо, и стабильности нет. Данным решением вы душите ДЮСШ. Тренера просто уйдут. А это почти одно и тоже. ДЮСШ развалится. Дети останутся без тренеров. Соответственно без спорта. Без будущего». А также попросили прокомментировать постановление администрации Пудожского района № 197-П от 27.03.2025 о сокращении должности тренеров.

«Не нужно успокаивать родителей словами. В них никто не верит. Успокаивайте делом. Подпишите с тренерами трудовые договора до 2030 года»,

- потребовали в комментариях на странице карельского минобразования и спорта.

Записавший видео мальчик поблагодарил людей за поддержку и пообещал записать еще один ролик. А также привел новые сведения. Как рассказал подросток, тренеры спортивной школы получили уведомления о сокращении должностей с 1 июня 2025, а на вопрос о том, что будет после, ответа не было.

Как пишет юный спортсмен, «администрация стала оправдываться, и обещать трудоустроить тренеров с 1.09.2025. Только на словах. Без гарантий, им никто не верит, после того как они также закрыли среднюю школу в поселке Колово, уничтожили Пудожское училище, дом культуры превратили в вещевой рынок».

Информацией заинтересовалась прокуратура. Сотрудники ведомства проводят проверку по информации из соцсети о закрытии спортивной школы и сокращении тренерского состава.

Прокуратура проверит, как руководство учреждения соблюдает требования законодательства об образовании и трудовых прав работников.