Опасная вода: что не так с колонкой на Перевалочной, 25
На улице Перевалочная, д. 25 сложилась критическая ситуация с водоразборной колонкой: санитарная зона вокруг неё превращена в свалку. Это не только нарушает правила эксплуатации, но и создаёт угрозу для здоровья людей.
По нормам зона вокруг колонки должна быть чистой. В случае загрязнения вода может содержать опасные примеси и химикаты. Загрязнённая вода – это риск инфекций и отравлений.
Что запрещено делать у водоразборных колонок?
1. Выбрасывать мусор и складировать отходы рядом. Бытовые отходы, особенно пищевые, не только загрязняют воду, но и привлекают грызунов, которые разносят инфекции.
2. Мыть автомобили, велосипеды и технику. Моющие средства, масла и грязь попадают в грунт, а затем в водоносные слои, отравляя воду.
3. Стирать белье и ковры. Порошки, мыло и грязная вода стекают обратно в колонку или рядом, повышая риск химического загрязнения.
4. Поить животных прямо из колонки. Слюна и шерсть животных также способствуют распространению бактерий.
5. Разводить костры или сливать горячую воду в санитарной зоне. Резкие перепады температуры разрушают трубы, приводя к авариям.
6. Самостоятельно ремонтировать или вскрывать колонку. Неумелые действия могут повредить оборудование и привести к утечке воды, промерзанию зимой.
7. Использовать воду для полива огородов напрямую. Длительный забор воды снижает давление в системе, что может вызвать подсос загрязнённой грунтовой воды.
Что делать, если видите нарушения:
- Не оставайтесь равнодушными – делайте замечания нарушителям.
- Сообщайте в диспетчерскую службу АО «ПКС-Водоканал» по номеру +7 (8142) 76-64-04 или оставляйте заявку на сайте pks-vodokanal.ru.
- Обращайтесь в Администрацию ПГО, следить за чистотой санитарной зоны у колонок – это часть их работы.
Системные нарушения эксплуатации водоразборных колонок могут быть опасны для вашего здоровья, спровоцировать поломку, а в крайних случаях даже поспособствовать закрытию точки водозабора. АО «ПКС-Водоканал» призывает беречь источники воды: действуйте сейчас, чтобы избежать последствий завтра!
Фото: АО «ПКС-Водоканал»