Опасная вода: что не так с колонкой на Перевалочной, 25

На улице Перевалочная, д. 25 сложилась критическая ситуация с водоразборной колонкой: санитарная зона вокруг неё превращена в свалку. Это не только нарушает правила эксплуатации, но и создаёт угрозу для здоровья людей.

По нормам зона вокруг колонки должна быть чистой. В случае загрязнения вода может содержать опасные примеси и химикаты. Загрязнённая вода – это риск инфекций и отравлений.

Что запрещено делать у водоразборных колонок?

1. Выбрасывать мусор и складировать отходы рядом. Бытовые отходы, особенно пищевые, не только загрязняют воду, но и привлекают грызунов, которые разносят инфекции.

2. Мыть автомобили, велосипеды и технику. Моющие средства, масла и грязь попадают в грунт, а затем в водоносные слои, отравляя воду.

3. Стирать белье и ковры. Порошки, мыло и грязная вода стекают обратно в колонку или рядом, повышая риск химического загрязнения.

4. Поить животных прямо из колонки. Слюна и шерсть животных также способствуют распространению бактерий.

5. Разводить костры или сливать горячую воду в санитарной зоне. Резкие перепады температуры разрушают трубы, приводя к авариям.

6. Самостоятельно ремонтировать или вскрывать колонку. Неумелые действия могут повредить оборудование и привести к утечке воды, промерзанию зимой.

7. Использовать воду для полива огородов напрямую. Длительный забор воды снижает давление в системе, что может вызвать подсос загрязнённой грунтовой воды.

Что делать, если видите нарушения:

- Не оставайтесь равнодушными – делайте замечания нарушителям.

- Сообщайте в диспетчерскую службу АО «ПКС-Водоканал» по номеру +7 (8142) 76-64-04 или оставляйте заявку на сайте pks-vodokanal.ru.

- Обращайтесь в Администрацию ПГО, следить за чистотой санитарной зоны у колонок – это часть их работы.

Системные нарушения эксплуатации водоразборных колонок могут быть опасны для вашего здоровья, спровоцировать поломку, а в крайних случаях даже поспособствовать закрытию точки водозабора. АО «ПКС-Водоканал» призывает беречь источники воды: действуйте сейчас, чтобы избежать последствий завтра!

Фото: АО «ПКС-Водоканал»