Письма о сокращении отзовут у тренеров после приезда Чивина в Пудож

Ситуацию со спортивной школой в Пудоже и сокращении тренерского состава обсудили 4 апреля после того, как 14-летний спортсмен записал видеоролик с призывом не уничтожать детский спорт и не закрывать ДЮСШ. Прокуратура тоже подключилась к этой ситуации.

Как сообщил первый заместитель министра образования и спорта Карелии Антон Чивин трудовые отношения обсуждали «узким кругом» с участием двух заместителей главы администрации, директором школы и тренерами. Родителей на этой встрече не было. Об итогах рассказали в соцсети и глава Пудожского района Алексей Зубов, и Антон Чивин, которого засыпали вопросами и уточнениями.

Чиновники заявили, что спортивную школу не закроют, а тренерский состав сохранят. В региональном минобразования и спорта подчеркнули, что препятствий для работы тренеров спортшколы нет, их трудовую деятельность выстроят в соответствии с требованиями.

Со слов чиновников, ДЮСШ приводит устав в соответствии с законодательством. Министерство окажет пудожским властям поддержку в дополнительном методическом сопровождении по организации тренировочного процесса. С 1 сентября тренировочный процесс в ДЮСШ будет проходить по обновленным образовательным программам.

Под публикацией на странице Зубова написали: «Всего то и нужно было, чтобы ребенок шум поднял на весь Северо-Запад. Чтобы взрослые дяденьки и тетеньки зашевелились, на своих рабочих местах. Вы же без этого, как без пряников. Почему не пишете, что только после визита замминистра были отменены сокращения и тренеры восстановлены в должностях? Кстати, получение уведомлений об отзыве сокращения, каждому тренеру, мы еще проверим. И опубликуем информацию».

Антон Чивин пообещал, что взял на личный контроль отзыв врученных тренерам уведомлений.

«Сейчас администрации района необходимо внести изменения в устав спортивной школы с целью приведение его в соответствие федеральному законодательству об образовании и физической культуре и спорту. Учитывая, что при изменении устава учреждения изменятся условия труда тренеров, то им будут выданы уведомления об изменении условий труда, учитывающие все требования законодательства».

Пудожанка Татьяна на неделе пообещала узнать, получили ли тренеры спортшколы такие уведомления.